Na de schietpartij op een basisschool in Nashville heeft de Amerikaanse president Joe Biden zijn pleidooi voor een federaal verbod op aanvalswapens hernieuwd.

‘Ik roep het Congres opnieuw op om mijn verbod op aanvalswapens goed te keuren’, zei Biden. ‘Het wordt tijd dat we enige vooruitgang beginnen te boeken, maar er is nog veel te leren.’

Hij noemde de schietpartij, waarbij drie kinderen en drie personeelsleden werden doodgeschoten door een 28-jarige voormalige ex-leerling, ‘hartverscheurend’ en de ‘ergste nachtmerrie van een familie’. ‘Het verscheurt onze gemeenschappen. We moeten meer doen om onze scholen te beschermen.’

De schietpartij op een basisschool in Nashville is de 128ste massale schietpartij in de VS tot nu toe in 2023, volgens gegevens van het Gun Violence Archive.

‘Hoeveel kinderen moeten nog vermoord worden, voor de Republikeinen in het Congres opstaan en actie ondernemen’, aldus de woordvoerster van het Witte Huis, Karine Jean-Pierre.

‘Genoeg is genoeg’, zei de woordvoerster. ‘We moeten meer doen.’ Volgens haar heeft Joe Biden meer dan eender welke president gedaan om wapengeweld in het land tegen te gaan. Nu moet het Congres in actie schieten, aldus de woordvoerster. ‘Onze kinderen moeten zich op school veilig en beschermd kunnen voelen.’ Schietpartijen zoals die in Nashville zijn ‘verwoestend’ en ‘hartverscheurend’.

First lady Jill Biden woonde een evenement in Washington bij toen het nieuws over de schietpartij binnenkwam. ‘Terwijl jullie hier zijn, ik weet niet of jullie op jullie telefoons zitten, maar we hebben juist vernomen dat er een nieuwe schietpartij is in Tennessee, op een school, ik ben sprakeloos. Onze kinderen verdienen beter.’

