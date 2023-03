Jager die Jürgen Conings vond moet zich verantwoorden voor wapens, filmpje en verkeersagressie

De jager die de voortvluchtige militair Jürgen Conings twee jaar geleden in het Dilserbos vond verschijnt op 6 november voor de rechtbank. Hij moet zich verantwoorden voor meerdere feiten. Het gaat om inbreuken tegen de wapenwetgeving, het verkopen van videobeelden die hij maakte toen hij Conings vond en onder meer een geval van verkeersagressie.

Het Limburgs gerecht bundelde drie dossiers over de jager uit Dilsen-Stokkem en behandelt deze op 6 november voor de correctionele rechtbank. De inleidende zitting vond maandagochtend plaats. Advocaten Jos en Yasmine Driessen verdedigen de beklaagde. Meesters Ysbert Drees en Frank Goossens treden op voor de burgerlijke partijen. De jager bleef thuis, maar wordt tijdens zijn rechtszaak in november wel op de rechtbank verwacht.

Alarmpistool

Dan zal de man zich moeten verantwoorden voor verschillende, uiteenlopende zaken die zich afspeelden in de periode 2020-2021. Zo zijn er eerst de beschuldigingen van verkeersagressie. Het gaat om een dossier waarbij de Maaslandse jager een garagist en enkele andere mensen zou bedreigd hebben na een discussie over een wegversperring niet ver van de woning van de beklaagde. Hij zou gezwaaid hebben met een alarmpistool en geroepen hebben dat hij daarmee zou schieten als de garagist en zijn vrienden niet ophoepelden. De mannen dienden nadien klacht in en stelden zich burgerlijke partij.

Beelden verkocht

Het tweede dossier gaat over de schending van de privacy en inbreuken op het recht op afbeelding. Dat heeft te maken met Jürgen Conings. Het lichaam van de beroepsmilitair uit Dilsen-Stokkem werd op 20 juni 2021 teruggevonden in het Dilserbos. Conings was ruim een maand de meest gezochte persoon van het land, nadat hij op 17 mei 2021 uit de legerkazerne van Leopoldsburg wapens had gestolen. Hij dreigde met een terroristische aanslag tegen “virologen”. Hij dook vervolgens op aan het huis van Marc Van Ranst, maar reed weer weg. Nadien trok hij zich terug in het bos waarna een voor België ongeziene klopjacht werd georganiseerd. Uiteindelijk was het de jager die op het levenloze lichaam van de militair stootte (Conings pleegde zelfmoord, nvdr.). Hij maakte beelden van het onherkenbare lichaam en de vindplaats. Die beelden verschenen vervolgens op de website van de Duitse krant Bild, waarna het parket van Limburg een strafonderzoek opende en hem hier nu voor vervolgt.

Wapenwetgeving

Het derde en laatste dossier gaat over verboden wapenbezit en inbreuken op de wapenwetgeving. De jager is een verzamelaar en beschikte naar eigen zeggen over een honderdtal wapens die allemaal vergund zijn. Maar in de nasleep van het onderzoek Conings stootten de speurders bij een huiszoeking op een deel niet-vergunde exemplaren en een jachtgeweer met nachtvizier. Zoiets is bij wet verboden. Als hij hiervoor veroordeeld wordt dreigt de jager zijn verzameling en (jacht)vergunningen kwijt te spelen.

Op 6 november verschijnt hij voor de rechtbank.

