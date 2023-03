Opnieuw schietpartij op school in VS: dit is het nieuws van de dag

Met dit overzicht bent u als lezer snel mee met het belangrijkste nieuws van de dag.

1. Zeven doden bij schietpartij in Amerikaanse basisschool, onder wie drie kinderen en schutter

Een vrouwelijke schutter heeft in een basisschool in het Amerikaanse Nashville drie kinderen en drie personeelsleden doodgeschoten. De politie was snel ter plaatse en heeft de dader uitgeschakeld. Het gaat om een 28-jarige vrouw. Volgens de politie was de aanval goed voorbereid. De jonge vrouw zou een oud-leerling zijn van de Covenant School in Nashville. Over haar motief is nog niks bekendgemaakt.

2. Driejarig meisje omgekomen bij ongeval nabij crèche

In Wommersom, een deelgemeente van Linter is maandagavond een driejarig kind om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde in de Zandstraat, waar een moeder haar driejarige dochter met de fiets kwam ophalen aan een crèche. Volgens buurtbewoners zou het meisje gevallen zijn en vervolgens zijn aangereden door een wagen, maar over de juiste omstandigheden bestaat nog veel onduidelijkheid.

3. Studenten vragen zelf meer ruimte voor excellentie

Extra uitdaging, extra lesmateriaal, extra masterclasses of extra stages. De Vlaamse vereniging van studenten (VVS) is vragende partij om excellentie meer plaats te geven in het hoger onderwijs. In een nota aan de Vlaamse regering, ­hogescholen en universiteiten vraagt ze om meer aandacht voor studenten die willen uitblinken. Volgens de VVS gaat veel aandacht naar kwetsbare studenten in het hoger onderwijs. ‘Helemaal ­terecht, maar jongeren die nood hebben aan extra uitdagingen worden vaak vergeten’, zegt Julien De Wit, voorzitter van de VVS. ‘Een groep potentiële topstudenten blijft vandaag op z’n honger zitten. Net daarom moet excellentie gefaciliteerd en gewaardeerd worden.’

4. Syriër die in ons land asiel kreeg, blijkt oorlogsmisdadiger

Een 38-jarige Syriër, die in 2015 samen met honderdduizenden landgenoten zijn thuisland ontvluchtte en in België politiek asiel aanvroeg, zit sinds vorige week in de cel. Dat meldt VTM Nieuws en bevestigt het federaal parket. De man wordt vervolgd voor oorlogsmisdaden die hij in Syrië zou hebben gepleegd.