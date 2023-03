Zonnige dinsdagochtend, kans op regen in de namiddag

Dinsdag start koud. Aanvankelijk schijnt de zon maar snel neemt bewolking toe. Het blijft overwegend droog al kan tegen de late namiddag een druppel vallen over het westen. Dat meldt het KMI.

De maxima klimmen naar 5 graden in de Hoge Venen en 9 of 10 graden elders.

Woensdag is het meestal zwaarbewolkt met tijdelijk wat regen, vooral in het westen en het zuiden. Tegen het eind van de middag komen er enkele opklaringen. Het wordt zachter met maxima tussen 12 en 16 graden.

Donderdag wordt het opnieuw wisselend tot zwaarbewolkt met regelmatig buien. Er waait een matige tot vrij krachtige, en aan zee soms krachtige wind met rukwinden tot ongeveer 60 kilometer per uur.

Vrijdag leidt een lagedrukgebied in onze buurt tot veel wolken en perioden van veel regen of intense buien. Er staat vrij veel wind, vooral dan ten zuiden van de Samber en de Maas. De maxima liggen tussen 9 graden op het Ardense reliëf en 12 graden in het noorden van het land.

Ook zaterdag blijft het niet droog en zijn er nauwelijks opklaringen. Het wordt opnieuw frisser bij maxima tussen 5 en 11 graden.

Zondag vallen er eerst buien, maar al snel wordt het droog vanaf het noorden en verschijnen er opklaringen. Het wordt zo’n 10 à 11 graden in het centrum.