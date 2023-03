Uurwisseling leidt tot meer verkeersongevallen

Door de overschakeling van winter- naar zomertijd gebeurden maandag tijdens de ochtendspits over heel Vlaanderen meer ongevallen. Tussen middernacht en 10 uur ’s ochtends registreerde het Vlaams Verkeerscentrum op de autosnelwegen negentien incidenten, het hoogste cijfer van de maand. Dat is geen nieuw ­fenomeen. ‘Jaarlijks gebeuren er gemiddeld 23% meer ongevallen in de week na de uurwisseling, vooral ’s ochtends’, zegt Stef Willems, woordvoerder van verkeersveiligheidsinstituut Vias. ‘Vermoedelijk omdat een deel van de spits zich opnieuw in het donker afspeelt. Ook vermoeidheid kan een oorzaak zijn.’ Ook het onvoorspelbare en natte weer droeg mogelijk bij tot de chaos. (gl)