Vandaag is het ’s ochtends koud bij temperaturen rond het vriespunt, in de Ardennen vriest het. Naarmate de dag vordert, verdwijnt de zon en raakt het betrokken. In de namiddag kan het aan de kust druppelen, elders blijft het droog tot de avond. Bij een matige zuidenwind liggen de maxima rond 9 of 10 graden.