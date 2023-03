Ongezien massale protesten rolden 24 uur lang over Israël. Pas maandagavond kon premier Benjamin Netanyahu de lont uit het kruitvat halen, door de oppositie uitstel te beloven en extreemrechts een ‘privémilitie’.

Zo ongezien waren de taferelen in Israël maandag dat lokale commentatoren de grote vergelijkingen bovenhaalden, met de Egyptische Tahrir-revolutie in 2011 en de Oekraïense Euromaidan-revolte in 2013-2014 ...