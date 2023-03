Museumdirectie nodigt bezorgde ouders uit om David te komen bezichtigen

Een groep bezorgde ouders, het schoolbestuur en de studentenraad van een Amerikaans schooltje zijn uitgenodigd om David van Michelangelo te komen bezichtigen na hoogoplopende spanningen over ‘pornografie’ in de les esthetica.

Cecillia Hollberg, directrice van het Galleria dell’ Accademia in het Italiaanse Firenze wil de ‘puurheid’ van het meesterwerk David live tonen aan het schoolbestuur, de ouders en de studentenraad van de Tallahasse Classical school. Daar moest onlangs de directrice opstappen nadat het bekende werk van Michelangelo werd getoond in de les esthetica. ‘Pornografie’, zo verweten de ouders.

‘Dan begrijp je helemaal niets van de Bijbel, westerse cultuur en renaissancekunst’, klinkt de repliek van Hollberg bij persagentschap AP. Ze wil hen daarom graag in Italië onthalen en tonen waarom ze het bij het verkeerde eind hebben.

Hoewel het schoolbestuur beweert dat er meerdere redenen waren om de zittende directrice te ontslaan, herhaalt het wel dat er bezorgdheid was over ‘woke indoctrinatie’ in de les esthetica. Het zette een vader van een van de leerlingen ertoe aan om klacht in te dienen. Twee andere ouders hadden dan weer liever dat de school toestemming had gevraagd vooraleer ze beelden van het 16de-eeuwse beeldhouwwerk aan hun kinderen toonden.

Tallahasse ligt in de Amerikaanse staat Florida. Daar staat Ron DeSantis, een vermoedelijke presidentskandidaat voor de Republikeinse partij, aan het roer. Die breidde in dezelfde week nog een wet uit die openbare scholen verbiedt om seksuele voorlichting of les omtrent genderidentiteit te geven. Leraren die de wet overtreden, worden geschorst of verliezen hun bevoegdheid om les te geven.

