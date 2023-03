Amerikaanse toezichthouder sleept cryptobeurs Binance voor het gerecht

De Amerikaanse toezichthouder Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft maandag in een mededeling aangekondigd ’s werelds grootste cryptobeurs Binance en zijn topman Changpeng Zhao voor het gerecht te slepen. Ze worden ervan verdacht een illegale effectenbeurs te runnen. Daarnaast zou het integriteitsbeleid van Binance ‘een schijnvertoning’ zijn.

In het document dat werd ingediend bij een federale rechtbank in de noordelijke staat Illinois, roept de CFTC op om Binance te verbieden om bepaalde financiële producten in de Verenigde Staten te registreren en te verkopen. ‘Binance, Zhao en de ex-directeur integriteitsbeleid hebben willens en wetens de Amerikaanse beurswetgeving genegeerd’, schrijft de CFTC in de aanklacht. ‘Van zeker juli 2019 tot nu heeft Binance transacties in effecten en derivaten uitgevoerd voor Amerikaanse rechtspersonen, wat in strijd is met de wet.’

De Amerikaanse autoriteiten voeren al langer de druk op tegen Binance. In 2019, enkele maanden nadat aanklagers in New York hadden aangekondigd stappen te ondernemen tegen Binance omdat het financiële diensten aanbood zonder te voldoen aan de wettelijke registratieplicht, sloot ceo Zhao zijn platform af voor gebruikers in de Verenigde Staten. In plaats daarvan richtte hij een aparte entiteit op, Binance US. Dat zou, zo beloofde Zhao, ‘alle vereisten van de regulatoren naleven’ en ‘een volledig onafhankelijke entiteit blijven’. De voorbije weken en maanden brachten Amerikaanse media echter aan het licht dat van twee aparte entiteiten geen sprake is. Tussen Binance en Binance US zouden bijvoorbeeld nog steeds grote onderlinge geldstromen plaatsvinden.

Binance reageerde maandag niet op verzoeken van persagentschap Reuters om commentaar. Maandagmiddag postte Zhao op Twitter wel het cijfer ‘4’, dat hij gebruikt om aan de cryptogemeenschap de boodschap mee te geven dat ze nieuws moeten negeren dat volgens hem enkel is bedoeld om ‘negatieve sentimenten en onwaarheden’ te verspreiden.

Door de nieuwe gerechtelijke problemen bij Binance zakte de koers van verschillende cryptomunten maandag aanvankelijk met verschillende procentpunten, om tegen de avond te herstellen.

Lees ook