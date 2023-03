Syriër die in ons land asiel kreeg, blijkt oorlogsmisdadiger

Een 38-jarige Syriër, die in 2015 samen met honderdduizenden landgenoten zijn thuisland ontvluchtte en in België politiek asiel aanvroeg, zit sinds vorige week in de cel. Dat meldt VTM Nieuws en bevestigt het federaal parket. De man wordt vervolgd voor oorlogsmisdaden die hij in Syrië zou hebben gepleegd.

De gevluchte Syriër was in 2015 naar ons land gekomen tijdens de grote vluchtelingenstroom op het moment dat Islamitische Staat in volle opkomst was. Hij vroeg in ons land politiek asiel aan en kreeg toen ook het statuut van vluchteling. Sindsdien leeft hij met zijn gezin een ongestoord leven in Willebroek.

Tot de politie hem vorige week arresteerde na een internationale samenwerking, want de man wordt verdacht van het plegen van oorlogsmisdaden en deelname aan terroristische activiteiten. Dat bevestigt Eric Van der Sypt, woordvoerder van het federaal parket aan onze redactie. ‘Voor zover we weten heeft de man in ons land nooit strafbare feiten gepleegd.’

Volgens VTM Nieuws verzamelde de Commission for international Justice and Accountability (CIJA), een internationale mensenrechten-ngo, getuigenissen en bewijzen over de mogelijke betrokkenheid van de man bij activiteiten van IS. De man riskeert hier nu vervolgd te worden voor het hof van assisen.

