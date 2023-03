Duitsland ging er op het voorbije WK net als België in de eerste ronde uit. Te veel politiek, te weinig voetbal, was de conclusie. De regenboog-kapiteinsband verdween, de Duitse driekleur kwam terug. Waarna het toch weer over politiek ging.

Op de dag van de openingsmatch van het WK in Qatar telt het vrouwenteam van 1. FC Nürnberg 17.302 in plaats van zijn gebruikelijke 100 fans. Terwijl in de rest van de wereld voetbalfans voor tv zitten ...