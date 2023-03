Wie is Alvin Bragg, de procureur die Donald Trump vervolgt? Een psychopaat en een beest, zegt Trump. Een topjurist die alleen feiten en de wet kent, zeggen anderen.

Een procureur moet tegen een stootje kunnen, zeker in de VS. Je draait soms een gangster achter de tralies die machtige vrienden heeft. Wie snel geïntimideerd is, houdt het niet lang vol in die baan ...