De naam Gerrit Beltman doet misschien niet bij iedereen een belletje rinkelen, maar hij lag mee aan de basis van getuigenissen over de mistoestanden in het Belgische turnen. De omstreden Nederlander gaat weer aan de slag, als coach van Oostenrijk.

Als hij zijn mond later had opengedaan, hadden Nina Derwael en co. hun Olympische Spelen van Tokio 2021 wellicht zonder commotie kunnen afwerken. Althans, het was de bedoeling van ex-gymnasten, kinesisten ...