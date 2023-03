Kunstenfestivaldesarts strijkt neer in het Dudenpark en nachtclub C12

Brussel verwelkomt artiesten uit 28 landen voor het Kunstenfestivaldesarts, maar ook heel wat Belgische kunstenaars.

Van 11 mei tot 3 juni palmt het Kunstenfestivaldesarts opnieuw Brussel in. De 28ste editie van het internationale performancefestival, in 1994 opgericht door Frie Leysen als brug tussen de Nederlandstalige en Franstalige gemeenschap, verwelkomt artiesten uit 28 landen. Uitkijken is het onder meer naar de bekende Duitse theatermaakster Susanne Kennedy, die voor het eerst België aandoet. Met Midori Kurata en Kuro Tanino komen twee grote namen uit het Japanse theater naar Brussel. Daarnaast staan heel wat Belgische kunstenaars op het programma, zoals Sarah Vanhee, Ahilan Ratnamohan en Anne Teresa De Keersmaeker, die in zee gaat met singer-songwriter Meskerem Mees.

Zoals elk jaar toont Kunstenfestivaldesarts werk op bijzondere locaties in de stad. De Griekse choreografe Lenio Kaklea brengt een voorstelling bij zonsopgang in het Dudenpark, het Braziliaanse door thuislozen opgerichte collectief Mexa tast in nachtclub C12 de grenzen af tussen nachtleven en theater. Amol K Patil bezet een skatepark met een feministisch collectief van skaters en Myriam Van Imschoot en Lucas van Haesbroeck brengen samen met het publiek de nacht door in museum Kanal.

Speciale aandacht gaat uit naar toegankelijkheid. Kate McIntosh maakt een eerste creatie voor kinderen en verschillende voorstellingen worden getolkt in gebarentaal. In de Free School kan het publiek terecht voor taallessen Lingala, Mandarijn, Oekraïens en Polari, een taal die vroeger door queergemeenschappen werd gesproken. De ticketverkoop begint op 5 april.