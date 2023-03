Zes doden bij schietpartij in Amerikaanse basisschool, onder wie drie kinderen

Bij een schietpartij op een basisschool in het Amerikaanse Nashville hebben zeker drie kinderen het niet overleefd. Ook drie volwassenen kwamen om. De schutter zelf werd gedood door de politie.

In een christelijke privéschool in Nashville, Tennessee, heeft een schutter maandagochtend meerdere mensen neergeschoten. Dat melden de lokale politie en brandweer. Volgens Amerikaanse media zijn er minstens drie jonge kinderen gedood en stierven ook drie volwassenen.

‘Drie kinderen werden naar het Monroe Carell Jr. kinderziekenhuis gebracht met schotwonden. Ze hebben het helaas niet gehaald’, zegt John Howser, woordvoerder van het Vanderbilt University Medical Center.

De schutter, een tienermeisje, werd door de politie doodgeschoten. Wat haar bezielde, is niet duidelijk.

De Covenant School in Nashville, waar het incident plaatsvond, is een katholieke kleuter- en lagere school met ongeveer 200 leerlingen. Officier van justitie Glenn Funk zegt dat de situatie onder controle is en dat er geen direct gevaar meer is.

Volgens gegevens verzameld door Education Week waren er in de VS dit jaar al zeker twaalf schietpartijen op scholen waarbij doden en gewonden vielen.