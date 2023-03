Peta wil dieren op set verbieden na dood paard tijdens opnames ‘Lord of the rings’

Op de set van Lord of the rings: The rings of power is een paard omgekomen. Dierenrechtenorganisatie Peta roept producenten op om geen dieren meer te gebruiken tijdens filmopnames.

Het paard overleed op 21 maart tijdens een opnamedag voor het tweede seizoen van Lord of the rings: The rings of power. ‘Het incident vond ’s ochtends plaats terwijl het dier getraind werd voorafgaand aan de repetities’, zegt de woordvoerder van producent Amazon Studios aan The Hollywood Reporter. De trainer van het dier was nog niet omgekleed en het filmen moest nog beginnen. Uit de autopsie blijkt dat het dier stierf aan een hartstilstand. Het paard zou geen gezondheidsproblemen gehad hebben. Het stond samen met een twintigtal andere paarden te wachten.

Na zijn dood werd de ruimte 30 à 45 minuten ontruimd terwijl het paard werd afgevoerd, waarna de opnames hervat werden, schrijft Deadline. Het dier was eigendom van The Devil’s Horsemen, een bedrijf gespecialiseerd in film- en stuntpaarden. Het zou het eerste dodelijke incident zijn in het vijftigjarige bestaan van het bedrijf.

De dierenrechtenorganisatie Peta roept op om geen paarden meer te gebruiken op filmsets. Volgens Peta maken producenten beter gebruik van computergegenereerde CGI-beelden en mechanische paarden, ‘zodat kwetsbare paarden hun dood niet tegemoet lopen’.

Het is niet de eerste keer dat een paard om het leven komt tijdens een filmopname. Afgelopen zomer stierf een dier tijdens de opnames van de HBO-reeks The gilded age. Ook op de set van The hobbit stierven, naast enkele paarden, ook andere dieren. Onder andere geiten en schapen stierven aan een worminfectie. Ook tijdens de opnames van Luck– een reeks over paardenraces– stierven drie paarden. Na de overlijdens besloten de producenten om de reeks af te gelasten.

Lees ook