Prins Harry duikt op tijdens proces tegen uitgever ‘Daily Mail’

Het proces tegen de uitgever van de Britse tabloid ‘Daily Mail’ lokte aanklagers als prins Harry en Elton John naar de rechtszaal.

Zo belangrijk vindt hij het proces tegen de Britse krantengroep Associated Newspapers Limited (ANL) dus. De Britse prins Harry kwam maandag onverwacht naar de hoorzitting in de rechtbank in Londen. De hertog van Sussex, die speciaal het vliegtuig vanuit zijn woonplaats Californië had genomen voor de zitting, passeerde glimlachend maar zonder op vragen te antwoorden langs de verzamelde pers voor het gerechtsgebouw. In de rechtszaal zat hij vlijtig notities te nemen.

Prins Harry komt aan aan het gerechtsgebouw in Londen.

Elton John

Ook Elton John en zijn man David Furnish en actrice Sadie Frost waren aanwezig in de rechtbank voor hun gezamenlijke aanklacht tegen ANL, uitgever van de Britse sensatiekranten Daily Mail en Mail on Sunday.

Ook actrice Liz Hurley, politica en activiste Doreen Lawrence of Clarendon en voormalig politicus Simon Hughes maken deel uit van de zevenkoppige groep van beroemdheden die ANL voor de rechtbank dagen.

Samen beschuldigen ze de mediagroep ervan dat hun kranten illegaal informatie hebben verzameld over hen en hun privacy geschonden hebben. Zo zouden journalisten van ANL volgens de aanklagers mensen geïntimideerd hebben om toegang te krijgen tot medische dossiers, politieagenten omgekocht hebben en privédetectives hebben ingehuurd om afluisterapparatuur te installeren. ANL noemt de beschuldigingen lasterlijk en meent dat ‘er geen enkel geloofwaardig bewijs’ is.

Mensenrechten

De groep van zeven aanklagers noemen 73 journalisten en chefs van ANL bij naam die volgens hen de voorbije decennia hebben meegewerkt aan afluisterpraktijken en privacyschendingen.

De advocaten van ANL vroegen om hun anonimiteit te garanderen en riepen daarvoor de Human Rights Act in, de wet op de mensenrechten. Volgens hen is anonimiteit nodig om een eerlijk proces te garanderen. De rechter volgde hen daarin. Ironisch genoeg was de Daily Mail lang erg kritisch tegenover de wet.

Maandag begon de eerste hoorzitting in de zaak. Die hoorzittingen zullen vier dagen duren. Daarna beslist de rechter of de zaak voort kan gaan.

Nog een zaak

In 2021 accepteerde Harry nog een schadevergoeding van de krantengroep ANL. Hij stapte naar de rechtbank nadat Mail on Sunday en Mail Online een artikel hadden gepubliceerd waarin ze stelden dat hij de Britse marine de rug toekeerde sinds hij een stap opzij zette als royal. De krantengroep bood aan om een schadevergoeding te betalen en een verontschuldiging te publiceren. Harry ging daar toen op in.

Harry heeft overigens nog een rechtszaak lopen tegen ANL over zijn beveiliging in het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om een artikel dat The Mail on Sunday publiceerde in februari 2022 dat volgens de royal niet correct zou zijn.

