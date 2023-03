Hoe China en Rusland een nieuwe wereldorde willen creëren

Foto: via REUTERS

Terwijl een deel van de wereld Poetin voor het internationaal Strafhof wil dagen, ging de Chinese president Xi op officieel bezoek in Moskou. Is dit de nieuwe wereld? Aan de ene kant Europa en de VS, aan de andere kant China en Rusland, met Oekraïne als slagveld?





VOLG DS VANDAAG OP:

Voor de beste luisterervaring en meer podcasts:

download gratis onze podcast-app.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalisten Corry Hancké en Dominique Minten | Presentatie en eindredactie Alexander Lippeveld | Redactie Bart Dobbelaere, Sophie Faict | Audioproductieen muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.