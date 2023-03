Ex-hockeydoelman Manu Leroy volgt Peter Bossaert op bij voetbalbond

Manu Leroy (43), gewezen doelman van de Belgische nationale hockeyploeg, is de nieuwe interim-ceo van de voetbalbond. Hij moet ‘het goede werk van de voorbije jaren voortzetten’.

Na het ontslag van Peter Bossaert was grote ongerustheid ontstaan bij het personeel en het management van de voetbalbond. De raad van bestuur stuurde de ceo weg omdat hij op eigen houtje een aanpassing van zijn loon had doorgedrukt. De vraag rees of andere directieleden medeverantwoordelijk waren en of nog andere managers moesten vrezen voor hun baan. Sommige directieleden dachten dan weer hardop na om zelf op te stappen.

De raad van bestuur probeert de rust te herstellen door een van de leden van het directiecomité, de directeur marketing en communicatie Manu Leroy, op de stoel van interim-ceo te zetten. De voetbalbond haalde ­Leroy in 2019 weg bij Telenet om de marketing en communicatie naar een hoger niveau te tillen. Hij kreeg onder meer de taak om de successen van de Rode Duivels om te zetten in lucratievere sponsorcontracten. ‘Leroy zal tijdelijk beide functies bekleden’, klinkt het in een mededeling van de bond. Het personeel werd maandagnamiddag ingelicht tijdens een vergadering.

Door Manu Leroy (tijdelijk) te promoveren toont de raad van bestuur appreciatie voor het algemene beleid. ‘De raad van bestuur spreekt zijn vertrouwen uit in het directiecomité en onderstreept de wens om het goede werk van de voorbije jaren voort te zetten’, klinkt het in de mededeling. Toch betekent dat niet dat de werkzaamheden van de bestuurders er nu opzitten. Een ‘taskforce’ is opgericht om definitief een nieuwe ceo aan te trekken. Daarnaast gaat ook het onderzoek naar mogelijke inbreuken op de interne regels door. Een extern advocatenbureau is met die taak belast.

Manu Leroy is ook buiten de voetbalwereld bekend als analist en co-commentator bij hockeywedstrijden. De Leuvenaar was zelf zeventien jaar lang hockeydoelman en telt 90 caps als Red Lion. Hij behoorde tot de Belgische selectie op de Olympische Spelen van 2012.

