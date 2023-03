Uit het hart | Help! Er zijn te veel reeksen, ik ben serie-moe

De dingen waarover we babbelen op een terras, bij een koffie of een glas wijn. Het leven en wat ons bezighoudt. In deze blog wil ik er een plaats aan geven.

27 maart 2023

Help! Er zijn te veel reeksen, ik ben serie-moe

Nooit werden er zoveel series tegelijk gemaakt als nu. Voor sommigen is het saturatie­punt bereikt. Zelfs de meest geëngageerde serieliefhebbers dreigen af te haken. Collega Valerie Droeven voelt en ziet het om haar heen.

Valerie Droeven

‘1985 is net afgelopen en daar is Arcadia alweer. Ik moet het tweede seizoen van The morning show en van Euphoria nog zien, ik ben eindelijk klaar met New girl, zit midden in Severance en het laatste seizoen van Succession begint al.’ Collega Stijn De Wolf skipt de Vlaamse scifireeks Arcadia, zegt hij zuchtend. Want hij is serie-moe. ‘Er komt gewoon te veel in één keer uit. Wie krijgt dat allemaal gezien?’

Ik ben lichtjes in shock. Stijn is een absolute serieliefhebber, hij begreep Girls lang voor ik doorhad wat er zo baanbrekend was aan cupcakes eten in bad. Hij kent Friends uit het hoofd. Zelfs als je die reeks achterstevoren afspeelt, kan hij blijven citeren. En hij heeft The big bang theory he-le-maal uitgekeken. (Sterk, als je weet dat hij pas in seizoen negen van die reeks is beginnen genieten.) Om maar te zeggen: Stijn geeft tv niet snel op.

Tien jaar lang werkte ik tv-series naar binnen als ontbijt, lunch en avondmaal. Als media­journalist keek ik ze zoals andere mensen boeken lezen: overal en altijd. Stiekem onder de lakens in bed, op de trein onderweg naar het werk, in bad of aan het hockeyveld tot de training voorbij is. De allerbeste series heb ik meerdere keren bekeken. Vaak eerst alleen en dan nóg eens met een huisgenoot op de sofa. The White Lotus heb ik drie keer gezien intussen, The bear ook en Wayne keek ik tijdens een van de hittegolven afgelopen zomer in één middag uit. Ook Fleishman is in trouble ging in één ruk. Vier afleveringen van Arcadia kreeg ik op voorhand in mijn mailbox: ik keek ze op mijn computer om vervolgens naar Oostende te rijden, waar op het Filmfestival twee afleveringen op het grote doek te zien waren.

De beste reeksen – de reeksen die je onderuithalen, doen lachen, die in je hoofd blijven hangen en die je eigenhandig door een barre winter of een aanslepende pandemie sleuren – gingen het makkelijkst. Maar eerlijk? Vaak slaagden ook de middelmatige erin me te boeien, er was altijd wel een haakje waar ik aan bleef hangen. Als ze echt te slecht waren, was er nog altijd de optie om met dubbele snelheid te bekijken of af en toe door te spoelen. Want je wilt ze toch allemaal gezien hebben, voor die job.

Bingemodel

Nu verander ik van job. Vanaf nu ga ik weer tv-kijken zoals normale mensen dat doen. En net nu geeft Stijn het op. Heeft hij gelijk? Is er te veel te zien? Is in deze tijden van streamingdiensten de stroom aan nieuwe series zo overweldigend geworden dat mensen afhaken? Ik gooi de vraag op de sociale media. Daar lijkt het antwoord volmondig ‘ja’. Iemand oppert dat recensies helpen om prioriteiten te stellen. Iemand anders vertelt hoe ze aan het eerste deel van het vierde seizoen van You (Netflix) begonnen was, maar bij het tweede deel een maand later alweer alles vergeten was.

‘Niet alleen is de hoeveelheid content heel vermoeiend,’ legt iemand me via Messenger uit, ‘ook de manier van releasen maakt sommige reeksen overbodig. Het bingemodel, waarbij alles in één keer online staat, maakt dat iedereen één week lang over een reeks praat, maar een maand later niemand er nog mee bezig is. Dus voelt het nutteloos om nog in te halen.’

Dat gevoel is wel herkenbaar. Enerzijds hangt er voor veel mensen rond series een fomo-gevoel. Anderzijds staat daar tegenwoordig zo’n turbo op dat je wel moet afhaken als je mentaal een beetje gezond wilt blijven. ‘Er is te veel content’, zegt Ethan (gespeeld door Will Sharpe) in The White Lotus. ‘Er zijn miljarden series die iedereen voortdurend probeert bij te benen. Het is verstikkend. We zijn allemaal zombies geworden.’ Waarop zijn vriendin Harper (Aubrey Plaza) filosofisch opmerkt dat ‘we elkaar allemaal aan het entertainen zijn, terwijl de wereld in brand staat’.

Tv-recensent Stefaan Werbrouck (Humo) legde series al in de weegschaal toen Zendaya nog in pampers rondliep. Hij stuurt me een artikel door dat hij in 2013 scheef, toen nog voor Knack. ‘Waarom iedereen even mag ophouden met goede tv-series te maken’, was de titel. Het is een aanklacht tegen de overdaad aan goede tv-fictie. Tien jaar later moet hij ermee lachen. ‘Ik schreef dat artikel omdat er die maand negen nieuwe seizoenen van series op dvd uitkwamen. Anno 2023 zou dat een bijzonder slappe maand zijn. Netflix alleen al heeft dit jaar al meer dan dertig nieuwe series uitgebracht. Daar reken ik dan alleen de pure fictie bij: niet de docu’s en de truecrimereeksen.’ Bovendien is Netflix tegenwoordig maar een van de spelers: ook Disney+, Amazon Prime, AppleTV+, Streamz, VRT Max, VTM Go en Go Play spuwen aanhoudend nieuwe verhalen de Vlaamse huiskamers in.

Verdrinken

Zelfs in Hollywood is het saturatiepunt al verschillende keren aangekondigd. In 2022 kregen Amerikanen 599 fictieseries over zich heen. In 2015 waarschuwde FX-baas John Landgraf al dat ‘Peak tv’, het gouden decennium van prestige-achtige fictie, wellicht zo goed als voorbij was. Te veel is te veel. Mensen verliezen hun interesse. Dat jaar waren er 370 series gemaakt.

Foto: Tony Soprano. Godfather van de tv-reeksen

‘In die massa op de streamingdiensten zit veel middelmatigheid’, zegt Werbrouck. ‘Intussen kan ik heel snel zien of iets goed is of niet. Als ik bij het kijken geen enkele drang voel om door te spoelen of met een hogere snelheid af te spelen, dan is een reeks uitstekend.’

Dat heel wat mensen dreigen te verdrinken in die woelige oceaan van middelmatig entertainment, merkt ook Werbrouck. ‘Het gebeurt vaak dat mensen middelmatige series ophemelen, gewoon omdat ze toevallig net die serie uit het massale aanbod geplukt hebben. Ze hebben zich geëngageerd om de hele rit – uren televisie – uit te zitten. Dat is een serieuze inspanning die ze willen verdedigen.’

Hij vindt de hoeveelheid niet alleen een probleem, ook de lengte wordt dat almaar vaker. ‘Stranger things had een extreem lange finale-aflevering in zijn vierde seizoen. Dat was echt niet nodig. Bij Ted Lasso zag ik hetzelfde probleem: als je uit elke aflevering van het laatste seizoen een kwartier zou wegknippen, zou het gewoon beter worden.’

Streamingdiensten hebben series grenzeloos gemaakt. We kijken nu naar Spaanse of Zuid-Koreaans reeksen. Gewoon omdat het kan. Dat is geweldig, maar hoe goed was Squid game echt? Ondanks het massale aanbod lijkt iedereen op de hele planeet naar hetzelfde te kijken: Squid game, Stranger things, Wednesday en alles wat er voortvloeit uit Game of thrones. ‘In die twintig jaar dat ik series recenseer, is het aanbod zeker vertienvoudigd’, zegt Werbrouck. ‘Tegelijk lijkt het onmogelijk geworden om nog echte grote evenementen te creëren. The Sopranos veroorzaakte destijds een schokgolf in het hele tv-landschap. Nu gaan series van de beste, intrigerendste makers geruisloos voorbij.’

Wat u, beste lezer? Bent u nog gebeten door de magie van het kleine scherm? Of heeft ook u overdosis-symptomen en haakt u af? Mail ons!

27 maart 2023

Hoe herken je een foute baas?

Foto: Meryl Streep in The devil wears Prada

Chefs en bazen. Ze komen in soorten. Er zijn er die empathisch luisteren en er zijn er die hun medewerkers publiek aan de schandpaal nagelen. Na het ontslag van de ceo van Plopsa is dat onderscheid relevanter dan ooit.

Steve Van den Kerkhof, de ceo van Plopsa, werd vorige week ontslagen nadat heel wat medewerkers aan de alarmbel hadden getrokken over de manier waarop hij met zijn mensen omging. Toxisch leiderschap, zo klonk het.

De hele zaak was en is een eye-opener voor andere bedrijven en organisaties. Want er zijn nog wel meer chefs die uit de bocht gaan of psychologische terreur zaaien op de vloer. Collega Nathalie Carpentier verdiepte zich in het fenomeen en ging praten met drie experts over de vraag hoe je toxisch leiderschap herkent en wat je kan doen. Want, zo schrijft ze, ‘het is van belang om zo snel mogelijk te reageren, het liefst de eerste keer al dat iets niet oké voelt. Zo kun je vermijden dat later een rode grens overschreden wordt. Deel het met een collega, kaart het aan. Blijft het duren, stap dan naar de vertrouwenspersoon of dien een formele klacht in.’

Maar hoe herken je toxisch leiderschap dan? Het hoeft niet altijd zo extreem als in pakweg The devil wears Prada, u weet wel, die film waarin Meryl Streep een behoorlijk toxische hoofdredactrice speelt (geïnspireerd op Vogue-baas Anna Wintour), het kan ook subtieler.

Au fond valt toxisch leiderschap samen te vatten als gedrag dat ten koste van de medewerker gaat. De volgende checklist, die ik distilleerde uit de uitspraken van de experts die bij Nathalie aan het woord komen, is al veelzeggend:

1 Verbale of non-verbale agressie.

2 Iemand die sterk controleert op wat je zegt, denkt of doet.

3 Je wordt alleen gehoord als je je meegaand opstelt.

4 Soms wordt je werkgedrag minutieus gemeten.

5 Iemand die het initiatief van de medewerkers afbreekt.

6 Iemand die hoge eisen stelt, maar je volledig aan je lot overlaat.

7 Iemand die je de ruimte niet geeft om de opdracht goed in te vullen.

Oké, een baas kan veeleisend zijn, maar daarom nog niet toxisch. ‘Het lijden van de medewerkers is een goede graadmeter’, noteert Nathalie nog, ‘mensen die te veel stress krijgen, slecht slapen, verloop- en verzuimcijfers die omhooggaan, een team dat slecht begint te functioneren, mensen te veel uren kloppen om toch maar aan de eisen te voldoen.’

Het is , kortom, niet omdat de baas de baas is, dat ie met alles wegkomt. Een lezenswaardig stuk dus.

23 maart 2023

Praten met iemand die ik niet ken? Waarom zou ik?

Een babbel met iemand die je niet kent? Het maakt een mens minder eenzaam en haalt je uit de filterbubbel, blijkt uit onderzoek. Maar of het daarom makkelijk is, en leuk?

In de rij voor de kassa, op de trein, aan de bushalte, op café of in de lift? Praat u er weleens met een onbekende? Als ik de vraag aan mezelf stel, is het eerlijke antwoord: zelden. Wanneer ik op reis ben, ja, dan vind ik het altijd iets boeiender. En thuis in de lift soms. Ik woon in een appartementsgebouw van ruim twintig verdiepingen, dus de kans is groot dat ik de lift deel met iemand. En het vreemde is: het zijn bijna altijd onbekenden. Ook al woon ik er intussen ruim tien jaar. Statistisch niet te vatten, en toch.

Waarover we het dan hebben in die lift? Zelden over het weer, gelukkig. Dan zou ik meteen denken: ‘Hoor jezelf hier nu eens lekker cliché over het weer babbelen.’ Wel over de hond of de baby die misschien mee in de lift zit, de coole sneakers aan onze voeten, de bloedvlek op de grond (als die er is), sporten (als iemand loopkleren draagt), de beste frituur van Brussel (als één van ons een pak friet bij heeft) of de onbetrouwbaarheid van de lift zelf. Bref, over alles wat zich spontaan aandient. Waar het precies over ging, is sneller vergeten dan het feit dat we gebabbeld hebben. Daar gaat het om, lees ik de laatste tijd vaker. Misschien is het een uitloper van onze corona-isolaties, maar babbelen met onbekenden zit in de – spreekwoordelijke – lift. Of beter: de aandacht ervoor zit in de lift. The New York Times noemde het een van de lifestyletrends voor 2023. Al stond praten met onbekenden daar wat raar naast dingen als ‘schoenen zonder veters’ of ‘geen cafeïne meer’. BBC had er een groot stuk over, net als The Guardian. Volgens hen blijkt uit een hoop onderzoeken dat die babbels ons slimmer maken en minder eenzaam. Door spontane contacten voelen we ons als mens verbonden met een geheel van mensen, en minder een rondzwevend atoompje in een gevaarlijke oceaan.

Foto: Getty Images

De kans is ook groot dat je door te babbelen met onbekenden uit je filterbubbel komt en een andere blik op de wereld krijgt. ‘De enige remedie tegen angst voor wat buiten je comfortzone ligt, is te weten wat zich daar afspeelt’, stelt Harvard-professor Danielle Allen tegenover BBC. ‘Die kennis vergaar je alleen door met onbekenden te praten.’ Het is ook een kwestie van serendipiteit. Als het adagio van Forrest Gump – life is a box of chocolates, you never know what you’re gonna get – ergens voor geldt, is het voor babbels met onbekenden.

Allemaal goed en wel, maar laten we de dingen ook weer niet al te zwaar idealiseren. Het loopt ook wel eens anders, met pedicures, kappers en liftgenoten die na amper drie woorden de complotdenker, racist, saaie piet of negativist in zichzelf loslaten. Of zoals toen ik onlangs op reis mijn gebruikelijke waakzaamheid even liet varen, me enthousiast liet meeslepen in een babbel met een onbekende en nog net op tijd doorhad dat de charmante vreemdeling een ingenieus oplichtingsplan in zijn hoofd had. Onbekenden moet je dus ook wel ‘met voorzichtigheid en bescheidenheid’ benaderen, zoals Malcolm Gladwell schreef in zijn boek Talking to strangers.

Tussen de ajuinen en de patatten

Ik wil er niet cynisch over doen, maar in een wereld waarin iedereen zo ongeveer met de neus op de smartphone zit, wordt een babbel met onbekenden stilaan een hele klus. De Franse krant Le Monde verwijst in dat verband naar de verbouwingen van de Monoprix-supermarkten in Frankrijk. Sociaalvoelende architecten hadden bij de uitgang een ontmoetingshoek voorzien, met het idee dat mensen er na het shoppen even konden blijven hangen. Een koffie uit de automaat en een koffiekoek uit de winkel, ik zie het zo al voor me. Samen babbelen over de staat van de mango’s en kersen.

Dream on. Wat was het enige waarin de met aardappelen en uien beladen mens geïnteresseerd was? De stopcontacten! Want de smartphone was leeg en er moest dringend online worden gegaan. Oh ironie! Wat bedoeld was als een plek voor de herwaardering van de babbel, ontaardde in een plek waar een handvol mensen deprimerend over hun schermpje gebogen zat, opgesloten in hun eigen wereld.

De trein dan maar? Als ik de nostalgische verhalen mag geloven, was dat ooit de plek waar mensen een praatje maakten met iemand die lukraak naast hen neerplofte. Maar kijk hoe blij we zijn met de stiltecoupés bij de NMBS. Niet omdat we in de andere wagons de babbelkonten niet van ons af konden slaan, wel omdat we daar compleet gaga worden van de luid spelende Youtube- en Tiktok-filmpjes en schaamteloze bellers.

Oké, er zijn nog andere typische babbeldecors, genre kassa’s, cafés en restaurants. Maar als we zo doorgaan met zelfscankassa’s en QR-codes om op restaurant te bestellen, wordt ook het gesprekje met de kassier of ober stilaan erfgoed. Gelukkig zijn er nog de andere gasten in cafés en restaurants. Maar ook daar is de smartphone bliksemafleider. Misschien is het dat? Misschien zijn we wat er op dat schermpje gebeurt gewoon interessanter gaan vinden dan wat die onbekende te vertellen heeft. Dat we in een aanschuifrij nog amper iemand aanspreken, heeft in die zin misschien meer te maken met de aantrekkingskracht van ons scherm en minder met de afstotingskracht van de mens van vlees en bloed voor of achter ons. In Le Monde zien ze het eerder somber in, en hebben ze het over ‘de sacralisering van de privé’. En daar gaan ze dan wat overdreven op door: ‘Bonjour zeggen was ooit een teken van beleefdheid, vandaag lijkt het bijna een schending van de privacy.’

Het doet me wat denken aan een scène uit de heerlijke film Retour à Séoul. De Frans-Koreaanse Freddy begint in een eettent stoelen en tafels te verschuiven en dwingt de klanten met harde hand om samen aan een grote tafel te gaan zitten. En dus ook – kajiet! – met elkaar te babbelen. Iedereen is te verbouwereerd om nee te zeggen. Maar het werkt. Toch in de film.

Nu nog in het echte leven. Ik hoor dat een hond of baby kan helpen om aan de praat te geraken.

Wat u, beste lezer, op welke momenten geraakt u aan de babbel met iemand die u niet kent? En waarom wel? Of niet? Mail ons!

21 maart 2023

Waarom wij ons gemiddeld 20 procent jonger voelen

Veel mensen voelen zich niet de leeftijd die op hun identiteitskaart staat. Meestal voelen we ons jonger, door de band genomen zelfs 20 procent jonger dan we zijn.

Valerie Droeven

Er is je objectieve leeftijd en er is hoe oud je je voelt. Dat zijn twee verschillende dingen. Zelf heb ik me heel lang – veel te lang - vijftien gevoeld. Tot ver over mijn dertigste: junior in het leven, groen achter de oren. Hoe lachwekkend dat was, besefte ik pas toen er plots een echte vijftienjarige rondliep bij mij thuis. Nu ik net over de veertig ben, voel ik me 32. Geen twintiger meer, maar iemand met een beetje ervaring in het leven, grond onder de voeten, maar ook nog met een lange weg te gaan.

Een collega, die ik bewonder omdat ze erin slaagt mentaal 25 te blijven, voelt zich 37, zegt ze. Al jaren. Ze is lichtjes over de vijftig, maar ze heeft het hoofd, de nieuwsgierigheid en de gretigheid van een 25-jarige. Daar kan de tijd niets aan veranderen. Die 37 zegt ze niet zomaar: het is een van de belangrijke schakeljaren in een mensenleven. Er is ervaring en levenswijsheid, maar tegelijk zijn er nog veel mogelijkheden. Alles ligt nog open. Er zijn geen deuren dicht: carrières kunnen nog omzwaaien, gezinnen kunnen nog gestart worden, passies kunnen nog gevonden worden. Drie jaar later is het andere koek.

Als ik er mensen naar vraag bij de koffiemachine op kantoor zie ik een duidelijke trend: mensen voelen zich vooral jonger dan ze officieel zijn. Ook een andere collega heeft het. Hij voelt zich nooit zijn leeftijd, ‘eerder iets onbestemds’. Ooit zal ik volwassen zijn, zegt hij. Zijn vrienden zijn altijd jonger geweest, en zijn vriendinnen – zonder dat hij dat ooit zo zocht. ‘Daardoor voel ik me dus ook altijd jonger dan ik ben, zolang ik maar niet in de spiegel kijk.’

Een dertiger van 60, en andersom

Het gevoel kan ook verschuiven in het leven. Een 57-jarige collega voelt zich dertig, zegt hij. Maar toen hij dertig was, voelde hij zich zestig. Op zijn 57ste staat hij veel voluntaristischer, opener, frisser in het leven dan op zijn dertigste. Toen was alles donkerder, zwaarder en ouder.

Dat gesprek aan de koffiemachine van De Standaard heb ik niet toevallig. Het Amerikaanse maandblad The Atlantic wijdt in zijn aprilnummer een feature aan ‘de kloof tussen hoe oud je bent en hoe oud je denkt dat je bent’. De auteur sprak met redelijk wat mensen boven de veertig die zich vaak een hoedje schrikken als ze in de spiegel kijken. Mensen die bij het spiegelbeeld instinctief denken: ‘er moet hier iets misgegaan zijn’. Het is niet zo vreemd, blijkbaar. Uit Deens-Amerikaans onderzoek blijkt dat Denen boven de veertig zich gemiddeld 20 procent jonger voelen dat ze effectief zijn.

Zijn we allemaal bang om ouder te worden? Is dat de reden dat we onszelf per se jonger voelen? Bevinden we ons massaal in een permanente staat van ontkenning? De Deense onderzoekers denken van niet: jezelf jonger schatten kan volgens hen ook een vorm van optimisme zijn. Je kijkt naar je leven en ziet nog veel productieve jaren voor je liggen. Je voelt je nog lang niet afgeschreven. De toekomst is geen ‘lange hal van gesloten deuren’. Het is geen vorm van ontkenning, dus, het is positief in het leven staan.

Uit talloze gesprekken die Jennifer Senior, de auteur van het artikel in The Atlantic, voerde, distilleerde ze nog andere oorzaken waarom mensen op een bepaalde leeftijd in hun hoofd stoppen met verouderen. Ze sprak met een vrouw die corona niet meerekent in haar leeftijd. De pandemie was een tijdsdief: ze beleefde toen niets. Er waren niet genoeg ervaringen om levensjaren aan te rekenen. Soms speelt trauma een rol. Iemand voelt zich bijvoorbeeld voor altijd 36, omdat zijn vader op die leeftijd stierf. Hij is niet in staat zich ouder te voelen dan zijn vader.

Eerste-keren

En gek genoeg lijkt Senior ook een verklaring te hebben gevonden voor waarom ik zo lang in mijn tienerjaren ben blijven steken. De tijdspanne tussen je 15 en pakweg je 25ste bepaalt een groot deel van je identiteit. Het is een periode waarin je massa’s herinneringen verzamelt. In die tien jaar beleef je talloze ‘eerste-keren’. Je eerste kus, je eerste lief, je eerste loon, je eerste flat. Die herinner je je voor de rest van je leven. Bovendien zit je brein nog volop in ontwikkeling, waardoor je alles intenser beleeft. Mensen herinneren zich daardoor buitenissig veel dingen die zich tussen hun 15 en 25 afspeelden: wetenschappers noemen dat de ‘reminiscence bump’, de ‘herinneringsbobbel’.

Er is ook het idee dat je als je jong bent, ouder wilt zijn. Het is een verlangen naar onafhankelijkheid. Dat herken ik, toen ik in de twintig was, heb ik daar lang naar gesnakt. Wellicht omdat ik er lange tijd veel jonger heb uitgezien dan ik was. Tijdens een interview wreef een Brusselse politicus eens over mijn bol – ik was 24, maar zag er uit als iemand van 17. Je voelt je niet serieus genomen. Soit, dat verlangen stierf uit met de jaren. Het probleem lost zichzelf op.

Toch is er een kanttekening te maken bij al dat leeftijdsoptimisme. Pas als je met twintigers praat, merk je, als veertiger, dat je geen twintig meer bent. Het kan een ongemakkelijke botsing met de realiteit zijn. Nog pijnlijker is als je het niet ziet. Ken je die scène uit 30 Rock met Steve Buscemi die zijn petje omgekeerd op heeft staan, een skateboard over zijn schouder draagt en tieners aanspreekt met ‘How do you do fellow kids’? Het beeld is een meme geworden om te lachen met oudjes die zich nog jong voelen. Mensen, vooral mannen, van middelbare leeftijd die alles willen: behalve macht en welvaart ook de jeugd. Oké, wie jong geweest is, kent ze, de mannen die daarin veel te ver gaan. Maar dat geldt niet voor iedereen.

Toch is het raar, merkt een collega op, dat iedereen in deze tijden zo’n grote vrijheid heeft om zijn gender te bepalen, maar dat we het zo moeilijk hebben met mensen die zich identificeren met een leeftijd die ver onder hun werkelijke leeftijd ligt. Ze heeft gelijk. Zolang je er niemand kwaad mee berokkent, moet een klein beetje Peter Pan kunnen, toch?

Wat u, beste lezer, bij welke leeftijd bent u in uw hoofd blijven hangen? En waarom (denkt u)? Mail ons!

21 maart 2023

Ga je toch gewoon vervelen!

Vervelen is nuttig, hoe contradictorisch dat ook klinkt.

Foto: Getty Images

Zelf weet ik amper nog hoe het voelt: me vervelen. Vroeger ja, toen wel, als kind, uren landerig in de sofa hangen, een lege kop, treiterig doen tegen de rest van de mensheid. Als vowassene gebeurde het me nog maar zelden. Alles was altijd volgepland, en er was altijd een want to do lijst af te vinken. En toen kwam de smartphone, waardoor ik me zelfs in de rij voor de kassa of op het metro-perron niet meer kon vervelen. Dus ja, soms mis ik het wel, dat gevoel. Collega Eva Berghmans verdiepte zich erin, in dat lege gevoel dat verveling heet, en hoe we dat opvullen met apps & co. Niet goed, zo blijkt uit de gesprekken die ze had. In de lege momenten gaat het default mode network van ons brein aan de slag. Dat is niet iets wat je moet aanschakelen of waarvoor je moet gaan zitten. ‘Je doet niet niets als je niets doet’, zegt onder meer Steven Laureys, neuroloog en schrijver van boeken als Breinbreker en het No nonsense meditatieboek. ‘Je default brein is het hersennetwerk dat gedachten, associaties en dagdromen produceert. Het werkt altijd een beetje op de achtergrond, maar wordt pas volop ­actief als je niet druk bezig bent.’ Het is geen toeval dat de oplossing voor een ­probleem of een nieuw idee je zelden te binnen vallen wanneer je aan je bureau een vrachtje e-mails zit te beantwoorden.

Iets om te proberen dus. Een uur uit het raam staren en intussen die iPhone op het werk vergeten. Of met een platte batterij op de metro wachten. Ik weet het, het zijn goeie voornemens, maar ik weet ook: de kans dat ik ze ook daadwerkelijk realiseer, is klein. U wel? Of wacht, begin met dit stuk hieronder te lezen.

