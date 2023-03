Delhaize organiseert webinar: ‘Hoe omgaan met verandering’

Delhaize pakt uit met een webinar: hoe omgaan met verandering en de stress die dat met zich meebrengt. De socialistische vakbond is woedend.

‘Wat moeten wij dinsdagochtend op het overleg met Delhaize nog gaan doen’, zegt Jan De Weghe, secretaris van de socialistische bediendenbond BBTK Setca. De Weghe ziet de webinar waarop medewerkers van Delhaize zich kunnen inschrijven via een digitale link als een provocatie. ‘Dat is geen manier van onderhandelen. Eigenlijk zeg je gewoon: ik geef toch niet toe.’

Volgens de digitale uitnodiging is het doel van de webinar ‘hoe omgaan met verandering’ mensen uitleggen hoe ze de verschillende fasen van verandering kunnen leren kennen, ‘en hoe je verandering kan omarmen en hoe je jezelf kan aanpassen aan nieuwe situaties’. Doel van het webinar is volgens Delhaize antwoorden geven op vragen zoals ‘wat doet verandering met een mens? Hoe ga je om met onzekerheid en stress? En hoe kunnen we elkaar helpen?.

Delhaize kondigde op 7 maart aan dat het zijn 128 eigen winkels, waar 9.200 mensen werken, zal verkopen aan zelfstandige uitbaters en dat de hoofdzetel fors afgeslankt wordt. Het bedrijf zegt dat de wet-Renault over collectief ontslag niet van toepassing is, maar vooral de bonden betwisten dat.

Een woordvoerder van Delhaize zegt dat de webinar bedoeld is om mensen handvaten te geven over hoe om te gaan met een maatschappij in volle verandering. ‘Als verantwoorde werkgever vinden we het belangrijk dat we onze medewerkers daarin bijstaan. Ik zie niet goed in hoe men dit als een provocatie kan zien. Dat lijkt me sterk overdreven’, reageerde zegsman Roel Dekelver van Delhaize.

Lees ook