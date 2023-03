Vlaams Parlement moet medewerkers voor Sihame El Kaouakibi aanstellen

Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (ex-Open VLD) heeft nog recht op parlementaire medewerkers. Dat heeft de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel beslist.

El Kaouakibi, die als onafhankelijk parlementslid zetelt, is al meer dan twee jaar in ziekteverlof, maar kondigde onlangs aan dat ze haar werk voor 20 procent zou hervatten. Ze had daarvoor aan het Vlaams Parlement tot tweemaal toe gevraagd twee deeltijdse medewerkers te krijgen, maar het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement had die aanvraag geweigerd.

El Kaouakibi was tegen die weigering naar de kortgedingrechter gestapt, en die heeft nu geoordeeld dat de Vlaamse overheid een halftijdse, tijdelijke arbeidsovereenkomst moet aanbieden aan de beide kandidaat-administratieve medewerkers die het parlementslid had voorgedragen.

Dadelijk meer

Lees ook