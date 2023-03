Voor CD&V-minister Jo Brouns is er geen ‘woke-je’ aan de lucht

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Beste vrienden (1)

De N-VA en CD&V zullen niet snel weer de allerbeste vrienden worden. In De Standaard haalde CD&V-voorzitter Sammy Mahdi afgelopen zaterdag al uit naar de Vlaams-nationalisten en benadrukte hij dat de roodgele samenwerking ‘de ziel van Vlaanderen’ op het spel zet in 2024. Op VTM Nieuws noemde hij het ‘geheim huwelijk’ tussen de N-VA en Vooruit ook nog eens ‘het grootste publieke geheim van de Wetstraat’.

De repliek van N-VA-minister Zuhal Demir liet niet lang op zich wachten. ‘CD&V heeft zelf de ziel van Vlaanderen verkocht in 2019 door zonder Vlaamse meerderheid in een federale regering te stappen’, zegt ze in De zevende dag. Ze ontkende daar ook dat er al afspraken zouden zijn tussen de N-VA en Vooruit.

Beste vrienden (2)

Bij CD&V blijven ze ook terugkomen op de uitspraak van N-VA-voorzitter Bart De Wever in De Tijd dat de christendemocraten ‘kopje-onder moeten gaan’ in 2024. ‘Ik zal niet verhelen dat de uitspraken van De Wever hard binnengekomen zijn’, zegt CD&V-minister Jo Brouns in De Zondag.

Ook Mahdi kwam daar op VTM Nieuws nog eens op terug. ‘De afgelopen jaren en decennia probeerden we met de N-VA altijd om samen te doen wat we samen kónden doen, ook al waren er meningsverschillen. Maar zeggen dat een coalitiepartner “kopje-onder” of “kapot” moet, dat zijn gruwelijke uitspraken en ik vind niet dat je zo aan politiek moet doen.’

Beste vrienden (3)

Zijn minister van Landbouw Jo Brouns lonkt dan weer naar Tine Hermans, de kopvrouw van de Vlaamse BoerBurgerBelangen (BBB). Ze verzamelde intussen al 14.000 volgers op Facebook, onder wie ook Brouns zelf. ‘Onze zorgen zijn dezelfde’, zegt hij in De Zondag. ‘Ik zou het daarom beter vinden om de krachten te bundelen. Maar goed: het staat iedereen vrij om een partij op te richten.’ Of er geen plekje is voor haar op de CD&V-lijst? ‘Wat mij betreft wel, ja’, is Brouns duidelijk.

Die boot hield Hermans in De zevende dag nog af. ‘Wij zijn een jonge, nieuwe, frisse, vrije partij. Wij zijn aan niemand gebonden. Dat willen we ook zo houden.’ Ook Demir komt daar nog even tussen fietsen. Zij vindt het pleidooi van CD&V voor het vergeten platteland ‘plat opportunisme’ en benadrukt dat Mahdi ‘meer inzit met de Boerenbond dan met landelijk Vlaanderen’.

Beste vrienden (4)

Dat N-VA-voorzitter Bart De Wever de Vlaams Belang-kiezer wil terughalen met een anti-woke-verhaal, vindt Brouns maar niets. ‘Eerlijk: ik ben niet mee in dat hele woke-verhaal’, zegt hij in De Zondag. ‘Ik ben daar ook helemaal niet mee bezig en ik word daar nooit over aangesproken. Doe maar gewoon, zeg ik. Ik respecteer en waardeer elke mens zoals hij is. (fijntjes) Als we dat allemaal zouden doen, dan is er geen woke-je aan de lucht.’

