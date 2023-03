CM geeft gezondheidstips in erotische clips op Onlyfans

Naakt- en lingeriemodel Veerle Peeters geeft voor het ziekenfonds CM gezondheidsadvies op Onlyfans, het pornovriendelijke online platform. ‘De filmpjes zijn erotisch maar smaakvol’, zegt CM.

‘Een vagina stinkt! Really? Niet met de tips van Onlyfans-creator Veerle.’ Zo begint een filmpje waarin lingeriemodel en Playboy-bunny Veerle Peeters, gekleed in een wit slipje en zwarte bh, haar washandje bovenhaalt en aanraadt om katoenen onderbroeken te dragen. Het filmpje is te zien op het Onlyfans-kanaal dat het ziekenfonds CM vandaag lanceert. Op Onlyfans vind je tips om te koken, te hiken of jezelf beter te kleden, maar het onlineplatform werd groot dankzij betalende en seksueel expliciete content. Veel sekswerkers halen een inkomen uit het platform.

Met @onlyfacts_cm (hebt u ’m?) wil het ziekenfonds Onlyfans-gebruikers kritischer laten nadenken over dubieuze gezondheidsadviezen, vertelt Hannah Wellens, stafmedewerker pers bij CM.

Voor wie is jullie Onlyfans-kanaal precies bedoeld?

‘Op Onlyfans richten we ons op 18- tot 24-jarigen. We lanceren het kanaal tegelijk met onze nieuwe jongerenwebsite. Daar richtten we ons op jongeren tussen 16 en 25.’

‘Het is een utopie om te denken dat jongeren niet in contact komen met porno of fout gezondheidsadvies krijgen. We willen dat jonge mensen fakenieuws in vraag stellen, betrouwbare informatie krijgen over hun gezondheid en erover praten met hun huisarts en ouders.’

Waarom kiezen jullie een model in lingerie om die informatie te geven?

‘Veerle Peeters is een influencer die al actief was op Onlyfans, maar ze is ook breder bekend. We hebben haar gekozen omdat ze op een smaakvolle en speelse manier content maakt.’

Veerle Peeters geeft op Onlyfans advies over anticonceptie. Foto: rr

Wat is de informatiewaarde van Veerle Peeters die met een veer haar erogene zones aangeeft?

‘Het is een knipoog, een aanleiding om het over erogene zones te hebben. Veerle is volledig vrij in hoe ze met de thema’s aan de slag gaat. Normaal maakt ze op Onlyfans content waarvoor je moet betalen. Onze pagina is gratis. De filmpjes hebben een erotische ondertoon, maar zijn altijd smaakvol.’

Zal er ook een mannelijke Onlyfans-influencer over gezondheid en seks praten?

‘Nee, voorlopig blijft het bij de drie video’s van Veerle.’

Het is dus maar een pr-stunt?

‘Onze account op Onlyfans is een middel om te verwijzen naar onze jongerenwebsite en er bekendheid voor te genereren. Op die site houden we het heel feitelijk en maken we geen gebruik van influencers. Zo staat er een interview met een preventiearts op die vertelt wanneer je een soa-test moet doen. Of een tabacoloog die vertelt hoe je moet stoppen met roken.’

En die experts houden wel al hun kleren aan?

‘Ja. (lacht) Je moet die filmpjes van Veerle zien in hun context. Ze is een contentcreator met een eigen stijl die past op Onlyfans.’

Zijn er niet al genoeg betrouwbare sites over seks, zoals Allesoverseks.be van Sensoa? Moet CM zich hiermee per se bezighouden?

‘CM is een gezondheidsfonds, we hebben het op onze jongerensite niet alleen over seks en relaties, maar ook over geestelijke en lichamelijke gezondheid en over hoe je op eigen benen kan staan. Op ons kanaal komen die onderwerpen samen en verwijzen we ook door.’

