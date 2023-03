De licentiecommissie van de voetbalbond roept KV Oostende op het matje. De club moet zich verantwoorden voor een schuld van 6 miljoen euro.

Zoals verwacht krijgt KV Oostende geen licentie in eerste zit. De kustclub kampt al het hele seizoen met financiële tekorten en de huidige eigenaars zijn maar moeilijk te overtuigen om extra geld in KVO te pompen. In de stand zijn de Oostendenaars weggezakt naar een degradatieplaats. De sportieve en financiële toekomst ziet er somber uit.

Het komt niet als een verrassing dat de licentiecommissie van de voetbalbond de club ter verantwoording roept. Oostende moet voor de licentiecommissie verschijnen om bijkomende uitleg te verschaffen over een schuld van 6 miljoen euro.

Na een interne oorlog die al weken woedt zijn de Amerikaanse eigenaars nu toch bereid om investeringen te doen. Zo is er ondertussen zekerheid over 4 miljoen die zal worden gestort en ook over die andere 2 miljoen is een akkoord in de maak. De Amerikanen doen dat ook met het oog op een mogelijke overname. Er is interesse van de Chinese groep Fosun dat ook premier League-club Wolverhampton bezit, maar ook van een Amerikaanse groep dat al eigenaar is van het Engelse Bournemouth.

In de marge van het licentiedossier: Eli Verstappen, de vroegere bedrijfsrevisor van KVO, is in opspraak gekomen en wordt onderzocht door het College van toezicht op bedrijfsrevisoren. Daar zijn ze bij KVO van op de hoogte, maar het heeft geen invloed op het licentiedossier. De club werkt al een dik jaar niet meer met Eli Verstappen en het huidige licentiedossier werd begeleid door bedrijfsrevisor Sven Vansteelandt.