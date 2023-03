Werk begonnen aan veelbesproken hek rond Blaarmeersen

In Gent zijn arbeiders een omheining aan het opzetten rond de strandzone van recreatie­park de Blaarmeersen. Dat hek van 700 meter lang moet amokmakers weghouden.

Arbeiders zijn begonnen met de bouw van de vaste omheining rond de zwemzone van het Gentse sport- en recreatiepark de Blaarmeersen. De stalen omheining komt, waar mogelijk, langs en door bestaande groenzones. Er komen ook camera’s lang de omheining.

Het hek zal zeven poorten hebben. Op rustige dagen zullen die openstaan en kan iedereen gratis binnen. Wanneer de redders aanwezig zijn en er dus gezwommen mag worden, heb je een ticket nodig om binnen te raken. Voor Gentenaars zal die toegang gratis zijn.

Verdeeld stadsbestuur

Het hek komt er om amokmakers buiten houden. In de strandzone van de Blaarmeersen waren er de voorbije jaren geregeld gewelddadige incidenten. Zo sloegen twee minderjarige heethoofden vorige zomer nog een redder het ziekenhuis in. Een andere redder raakte lichtgewond in het gezicht. Afgelopen zomer stonden er al tijdelijke hekken rond de zwemzone om de veiligheid beter te kunnen garanderen.

De Blaarmeersen is de enige plek in Gent waar je in openlucht mag zwemmen. De komst van een vaste omheining verdeelde de Gentenaars. Farys, de uitbater van de Blaarmeersen, was voorstander, net als de Gentse politie. De Klankbordgroep Blaarmeersen, die een aantal actie­groepen, jongerenorganisaties en buurtbewoners groepeert, was tegen de omheining, net als de plaatselijke jongerenafdelingen van Groen, Vooruit en de PVDA.

Het Gentse stadsbestuur was evenzeer verdeeld en bleef bakkeleien over de kwestie, tot Sofie Bracke (Open VLD), schepen van Sport, in december vorig jaar besliste om toch een vaste omheining te plaatsen. Het hek kost 600.000 euro.

Drie zwemzomers

De omheining moet klaar zijn tegen 1 mei. Dan wordt het nieuwe zwemseizoen geopend en zullen er redders aanwezig zijn op het terrein.

Het nieuwe hek blijft minstens drie zwemzomers staan. Daarna zal het stadsbestuur de situatie opnieuw evalueren.

