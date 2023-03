Nieuw wereldrecord voor Matthieu Bonne: meer dan 3.600 km gefietst in een week

Matthieu Bonne is in zijn opzet geslaagd om het wereldrecord fietsen in zeven dagen te verbeteren. Hij fietste meer dan 3.600 kilometer, het vorige record stond op 3.590 kilometer.

Bonne begon op 20 maart aan zijn poging om het wereldrecord te verbreken. Op zeven dagen tijd wou hij zo veel mogelijk kilometers bij elkaar fietsen. Daarvoor trok hij naar Phoenix, in de Amerikaanse staat Arizona.

Foto: BELGA_HANDOUT

‘Tijdens de Ronde van Frankrijk leggen de renners in ongeveer drie weken tijd zo’n 3.600 kilometer af. Ik wil nog een stap verder gaan door nog verder te fietsen in slechts een week tijd. En dat zonder ploegmaats en concurrentie, want ik ga voor het solorecord’, liet de hij kort voor zijn vertrek weten.

Het huidige record stond op 3.590 kilometer of 512 kilometer per dag. Bonne reed elke dag iets meer kilometers dan vooropgesteld. Dat maakt van hem de nieuwe wereldrecordhouder.

Matthieu Bonne was in het verleden al te zien in het Eén-programma Kamp Waes. Dat hij om geen stunt verveeld zit, bewees de Bredenaar de voorbije jaren. Hij beklom al de Mont-Blanc, de Matterhorn en de Eiger, liep de Marathon des Sables, deed mee aan de Ironman, zwom het Kanaal over, reed het land rond per fiets en deed acht triatlons in evenveel dagen op de acht officiële Canarische Eilanden. Ook dat was een wereldrecord.

