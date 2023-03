De nieuwsfeiten van de dag

Met dit overzicht bent u als lezer snel mee met het belangrijkste nieuws van de dag.

Netanyahu zou inbinden na aanhoudende protesten

De Isräelische premier Benjamin Netanyahu zou zijn geplande hervormingen van justitie intrekken. Dat melden Israëlische media. Hij geeft om 10.30 uur lokale tijd (9.30 uur in Brussel) een toespraak. In Tel Aviv en Jeruzalem zijn zondagavond protesten uitgebroken nadat Netanyahu zijn minister van Defensie had ontslagen. Het leger werd vanwege de chaotische situatie in staat van paraatheid gebracht, aldus Israëlische media.

Overnemer voor Silicon Valley Bank

Er is toch een oplossing voor Silicon Valley Bank, dat eerder deze maand over de kop ging na een bankrun en daarmee een schokgolf door de financiële sector stuurde. De bank First Citizens neemt de instelling grotendeels over, maar krijgt daar wel een stevige korting voor.

Geen aanwijzingen dat Rusland al kernwapens aan het verplaatsen is

De NAVO zegt waakzaam te blijven na de Russische aankondiging kernwapens te plaatsen in Wit-Rusland. De alliantie volgt de situatie nauw op, aldus een woordvoerster van het bondgenootschap. Maar voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat Rusland effectief kernwapens aan het verplaatsen is.