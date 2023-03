Vier Nederlanders sterven bij crash met meerdere Porsches op Duitse snelweg

Op de A3 vlak bij de grens met Nederland zijn zondagochtend vier Nederlanders om het leven gekomen bij een ongeval met drie Porsches.

De sportwagens reden tijdens regenachtig weer hard de grens over. Een bestuurder verloor de controle en de auto raakte daarbij van de weg. De inzittenden – een man en een vrouw – besloten langs de weg op hulp te wachten.

De volgende auto stopte om hulp te bieden. Een derde Porsche reed kort daarna in op de drie personen die op de vluchtstrook stonden en belandde in de vangrails. Vier mensen kwamen om: drie mannen van 39, 42 en 56 jaar en een 37-jarige vrouw. Een van de inzittenden van de derde Porsche is lichtgewond geraakt.

Kort voor het ongeval had het hard geregend en lag er veel water op de weg. Volgens de Duitse politie was er waarschijnlijk sprake van aquaplaning, waarbij de banden grip op het wegdek verliezen. Een politiewoordvoerder zegt dat de wagens mogelijk hun snelheid niet hadden aangepast aan het water op de weg.

De Porsches maakten vermoedelijk deel uit van een groep, maar er zijn geen aanwijzingen dat ze aan een race bezig waren. Ook zijn er geen aanwijzingen voor alcohol- of drugsgebruik.

De autosnelweg was in de richting van Oberhausen tot aan het begin van de avond afgesloten op het traject waar de botsing gebeurde. De Nederlandse A12 gaat op de grens over in de Duitse A3, die na 769 kilometer de Oostenrijkse grens bij Passau bereikt.