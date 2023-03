Alsnog overnemer gevonden voor Silicon Valley Bank

Er is toch een oplossing voor Silicon Valley Bank, die eerder deze maand over de kop ging na een bankrun en daarmee een schokgolf door de financiële sector stuurde.

De bank First Citizens neemt de Silicon Valley Bank grotendeels over, maar krijgt daar wel een stevige korting voor. Dat meldt de Amerikaanse overheidsdienst FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation), die het debacle rond de bank met vooral klanten in de technologiesector afhandelt. First Citizens neemt zowel de leningen als de bankrekeningen volledig over, samen met de zeventien bestaande kantoren.

De overige bezittingen van de bank, zoals waardepapieren, neemt First Citizens maar deels over. De waarde van dat pakket dat nu in handen komt van First Citizens zou 72 miljard dollar zijn. Maar de nieuwe eigenaar krijgt daarop een korting van 16,5 miljard dollar, bijna een kwart van de prijs. Het verzekeringsfonds van de Amerikaanse banken zal opdraaien voor dat verlies.

Voor een deel van Silicon Valley Bank is nog geen overnemer gevonden. Het gaat om activa met een geschatte waarde van nog zo’n 90 miljard dollar. De FIDC houdt er rekening mee dat het instorten van de bank een put van 20 miljard dollar achterlaat.

First Citizens stijgt door de overname fors in grootte. Eind vorig jaar had de bank voor 100 miljard dollar aan activa en zo’n 90 miljard dollar op de depositorekeningen van de kanten. Met de overname van Silicon Valley Bank is First Citizens niet aan zijn proefstuk toe: de voorbije jaren nam de bank al meerdere sectorgenoten met problemen over.

