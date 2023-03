Maandagochtend kunnen de buien eerst nog wat winters zijn met kans op wat zeer lokale gladheid. Overdag wisselen opklaringen en wolken elkaar af en er is kans op enkele voorjaarsbuien.

Dat meldt het KMI.

In de avond worden de opklaringen breder. Het wordt een koude nacht met minima van -3 tot -6 graden in de Ardennen, van -1 tot -3 graden in het centrum tot rond het vriespunt aan de kust. Hier en daar kunnen er enkele ijsplekken ontstaan.

Dinsdag start koud en vriest het vrijwel overal licht. Aanvankelijk schijnt de zon maar geleidelijk neemt de hoge bewolking toe. Het blijft echter droog al kan tegen de avond een druppel vallen aan zee en hier en daar over het westen. De maxima klimmen naar 4 graden op de Hoge Venen en 9 of 10 graden in het westen.

Woensdag is het meestal zwaarbewolkt en vooral in de namiddag kan er af en toe wat lichte regen vallen. Het is echter meestal droog. Het wordt zachter met maxima tussen 12 en 16 graden.

Donderdag wordt het opnieuw zwaarbewolkt en valt er geregeld regen. De maxima liggen rond 15 graden in het centrum. Er staat vaak een vrij krachtige zuidwestenwind met rukwinden tot zo’n 60 kilometer per uur.

Vrijdag zorgt een lagedrukgebied over Engeland voor een winderig weertype met eerst regen, later soms intense buien. Er staat een krachtige wind met pieken tot zo’n 80 kilometer per uur.