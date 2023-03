Protest in Tel Aviv en Jeruzalem na ontslag defensieminister

In Tel Aviv en Jeruzalem zijn zondagavond protesten uitgebroken nadat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zijn minister van Defensie had ontslagen.

Die minister had zaterdagavond opgeroepen tot een pauze van een maand in de omstreden justitiehervorming van de regering. Betogers kwamen op straat om zich te verzetten tegen de beslissing van de premier. In Jeruzalem blokkeerden ze een weg in de buurt van de woning van Netanyahu, maar het is niet duidelijk of de politicus daar aanwezig is.

De premier besloot een spoedoverleg bijeen te roepen. Het leger werd vanwege de chaotische situatie in staat van paraatheid gebracht, aldus Israëlische media.

In Israël woedt al enkele maanden hevig protest tegen de geplande uitholling van justitie. De regering-Netanyahu wil het parlement de mogelijkheid geven om beslissingen van het Hooggerechtshof met een eenvoudige meerderheid ongedaan te maken. Politici zouden door de hervorming ook meer inspraak krijgen bij de benoeming van rechters. Critici zien de scheiding der machten in gevaar komen.

