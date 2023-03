Start met het voorzaaien, staat in de prachtige tuinboeken, alsof dat zo eenvoudig is. Hoeveel boeken je er ook over leest, tuinieren blijft iets dat je van moeder op dochter, vader op zoon moet hebben meegekregen. Het is geheime kennis, het vergt inwijding, jaren studies, 10.000 uur practicum, een Karate kid-opleiding.