Bernard de Launoit, gedelegeerd bestuurder van de Muziekkapel Koningin ­Elisabeth, is op 58-jarige leeftijd overleden na een korte ziekte. Hij leidde de kweekschool voor topmusici de 21ste eeuw binnen. De witte villa ­verrees in 1939 in Waterloo en kreeg in 2015 een uitbreiding met concertzaal. Studenten maken er deel uit van een creatieve onderneming, in een ­familiale sfeer.