Duizenden migranten in tientallen bootjes bereikten dit weekend de Zuid-Italiaanse kust. De teller staat dit jaar al op meer dan 27.500. Behalve uit Libië komen ook opvallend veel boten uit Tunesië.

Met houten of metalen bootjes, in oude visserssloepen: tientallen boten staken dit weekend de kalme en rustige Middellandse Zee over, op de vlucht uit Tunesië en Libië richting de Zuid-Italiaanse kust ...