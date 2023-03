Als een schone slaapster die plots tot leven is gewekt, eiste Dodi Lukebakio vrijdag de hoofdrol op bij de Rode Duivels. ‘Wereldsterren LeBron James en Cristiano Ronaldo beulen zich elke dag af. Wie ben ik om het niet te doen?’

Hij mag dan even oud zijn als Youri Tielemans, en zijn opgeleid door Anderlecht, sommige voetballers nemen een langere route om zich op te dringen aan de buitenwereld. Pas in zijn vijfde seizoen in de ...