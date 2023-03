Gewezen Red Lion genoemd als interim-ceo

Manu Leroy, ex-Red ­Lion en directeur marketing en communicatie van de voetbalbond, wordt genoemd als interim-ceo.

Terwijl een ‘taskforce’ binnen de voetbalbond een opvolger voor de ontslagen ceo Peter Bossaert zoekt, krijgt het personeel vandaag meer uitleg over wie de lopende zaken bij de bond zal besturen. In afwachting van verder onderzoek door een extern advocatenbureau, blijft de raad van bestuur het vertrouwen houden in het directiecomité dat onder ­Bossaert werkte. Manu Leroy, directeur marketing en communicatie van de bond, wordt genoemd om de taken als ­interim-ceo waar te nemen.

De voetbalbond haalde ­Leroy in 2019 weg bij Telenet om de marketing en communicatie naar een hoger niveau te tillen. Hij kreeg onder meer de taak om de successen van de Rode Duivels om te zetten in lucratievere sponsorcontracten.

Leroy geniet in de sport­wereld ook bekendheid als analist en co-commentator bij hockeywedstrijden. De Leuvenaar was zelf zeventien jaar lang hockeydoelman en telt 90 caps als Red Lion. Hij behoorde tot de Belgische selectie op de Olympische Spelen van 2012.

