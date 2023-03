Doe mee aan het burgeronderzoek naar het verband tussen (de)connectie en welzijn

Aan de UGent loopt een groot onderzoek naar het verband tussen het gebruik van digitale media en welzijn. Wie de wetenschap over (de)connectie vooruit wil helpen, kan zich nu ­inschrijven.

In de nieuwe etappe van On/off, het groots opgezette burger­onderzoek van de Universiteit Gent en De Standaard, zoomen de onderzoekers in op het verband tussen stress, drukte, productiviteit en de rol die digitale media in onze levens spelen. De overkoepelende vraag van het tweede deel van het onderzoek is of de smartphone ons leven drukker maakt, of net helpt om de drukte beheersbaar te houden.

Uit de eerste etappe van dit grote onderzoek naar de link tussen ons mentaal welzijn en ons mediagebruik, afgelopen najaar, bleek al dat gevoelens van stress en emotionele uitputting samengaan met het gevoel ‘altijd aan’ te staan, een gevoel dat in de hand gewerkt wordt door de alomtegenwoordigheid van de smartphone. Aangezien zowel stress als emotionele uitputting voorspellers zijn van burn-out, wordt slim (de)connecteren steeds belangrijker voor onze mentale gezondheid.

Dat slim (de)connecteren moeten we niet alleen buiten de werkuren doen. Zo bleek uit de eerste bevraging van het On/off-onderzoek dat heel wat mensen hun gebruik van de smartphone ook beperken als ze stress op hun werk ervaren, wat erop zou kunnen wijzen dat ook het recht op deconnectie tijdens de werkuren belangrijk is om grip op je werk(uren) te houden. Eerder internationaal onderzoek wees er al op dat alleen al de aanwezigheid van een smartphone op je bureau, zelfs als hij niet om je aandacht vraagt met notificaties, een impact zou kunnen hebben op de concentratie en productiviteit.

Wil u graag deel uitmaken van het panel voor dit baanbrekende onderzoek naar het verband tussen ons mentaal welzijn en ons mediagebruik? Lees alles over het onderzoek op www.standaard.be/onoff en ­registreer u op https://onoffonderzoek.be/participants/add, en de onderzoekers contacteren u in de loop van de komende weken. U hoeft niet te hebben deel­genomen aan het eerste deel van het onderzoek om in te schrijven voor het tweede deel. Als u deelnam aan het eerste deel, heeft u normaal gezien al een uitnodiging voor deel 2 ontvangen. Is dat niet het geval en wil u graag opnieuw deelnemen, mail dan naar ­info@onoffonderzoek.be.

