Begrotingsvoorstellen De Croo jagen PS en CD&V op de kast

De premier smokkelde dit weekend zowel de minimumpensioenen als de fiscale hervorming in de discussie over extra begrotingsinspanningen. Het wekte stevige ergernis bij de PS en CD&V.

Met ‘hernieuwde moed’ trok de federale regering zich zondagavond rond 19 uur weer op gang. Alle vorige gesprekken waren dit weekend op niets uitgedraaid, maar premier Alexander De Croo (Open VLD) blijft de forcing voeren. En ook zondagavond kwam er nog geen witte rook. Maandag gaan de gesprekken voort.

De inzet blijft helder: De Croo wil extra besparen om de begroting in de goede richting te duwen. De PS en Ecolo zijn daar veel minder happig op en vragen zelfs helemaal geen extra inspanningen.

Dat laatste bleek ook zondag bij de start van de nieuwe gesprekken nog altijd het geval. ‘Onze positie blijft dat er geen extra inspanningen nodig zijn’, klonk het bij de PS. Daar benadrukken ze dat de economie nog te fragiel is en dat begrotingscijfers dankzij enkele meevallers toch al beter meevallen dan verwacht. Maar ook de manier waarop De Croo wil besparen, doet bij de andere regeringspartijen alarmbellen afgaan.

Minimumpensioenen

De premier dacht aan een extra inspanning van 300 miljoen euro om straks geen mal figuur te slaan in Europa. Hij stelde daarom voor komaf te maken met de laatste schijf voor de verhoging van de minimumpensioenen en de verhoging van de uitkering voor werklozen en leefloners.

Voor de Franstalige socialisten is dat ‘compleet onacceptabel’. Zij willen juist te allen tijde vermijden dat de discussie over de pensioenhervorming meegesleurd wordt in de begrotingscontrole.

Tegelijk keek De Croo met zijn voorstellen ook stevig in de richting van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), ook al zouden de besparingen losgekoppeld worden van de grote discussie over een fiscale hervorming, waar CD&V al lang op aandringt.

Niet toevallig liet CD&V-voorzitter Sammy Mahdi daarover zondag op VTM Nieuws nog verstaan dat ‘de begrotingsoefening niet gebruikt mag worden om de fiscale hervorming van Van Peteghem helemaal te gaan leegplukken’. ‘Dit zal het onmogelijk maken om de fiscale hervorming te realiseren die ervoor moet zorgen dat mensen die werken meer netto overhouden.’

Hoever De Croo uiteindelijk springt, valt af te wachten.

