Israëlische premier Netanyahu ontslaat minister van Defensie

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zijn minister van Defensie en partijgenoot Yoav Gallant ontslagen. Gallant had zich uitgesproken tegen de juridische hervormingen die Netanyahu wil doorvoeren en betaalt daar nu de prijs voor.

In een toespraak die uitgezonden werd op televisie had Yoav Gallant (Likud) zaterdag gewaarschuwd voor de omstreden plannen van de regering voor de juridische hervormingen. Volgens hem zouden die de tweespalt in de Israëlische samenleving vergroten en de nationale veiligheid ondermijnen, en dat in een tijd van ‘uitdagingen zonder voorgaande’ op het vlak van veiligheid. Volgens de tegenstanders van de plannen verzwakken de hervormingen het systeem van democratische controles en schaden ze de economie. De regering zegt dan weer dat de rechterlijke macht te veel invloed dreigt te krijgen en moet ingetoomd worden.

Tegen de op stapel staande hervorming, die onder meer bepaalt dat politici meer inspraak krijgene bij rechterlijke benoemingen, wordt al weken massaal geprotesteerd. Zaterdag nog, kwamen opnieuw 200.000 Israëli op straat. Ook binnen het leger groeit het verzet: duizenden hoog­gekwalificeerde reservisten, van piloten en drone-operatoren tot ­cyberexperten, hebben zich achter de protesten tegen de regering geschaard en velen weigeren nog op te dagen voor hun dienst.

