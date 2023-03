Is het wel zo’n goed idee Donald Trump te vervolgen in de zaak over zwijggeld aan een pornoactrice? De kans dat hij weer de dans ontspringt, is volgens sommige experts niet denkbeeldig. En dan zijn de rapen gaar.

‘Heksenjacht’ stond op een bord achter Donald Trump, tijdens zijn verkiezingsmeeting zaterdag in Waco, Texas. De ‘Democratische samenzwering om de meest onschuldige man in de geschiedenis van de VS te ...