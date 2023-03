Wat valt er nog te doen tegen de ‘mutanten’ in het peloton, die buitenaards goed zijn? Het is alsof je met twee platte tubes rijdt, terwijl zij vliegen, schrijft Bieke Purnelle.

Stel je voor dat je Oliver heet. Of Yves. Of Jasper. Je bent 32, 31, hooguit 30 jaar en je kan heel hard fietsen. Zo hard dat je ervoor betaald wordt en dat er ergens in Vlaanderen een supportersclub ...