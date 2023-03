Zuhal Demir: ‘CD&V heeft zelf ziel van Vlaanderen verkocht’

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) ontkent dat Vooruit en N-VA al afspraken hebben gemaakt voor de regeringsvorming in 2024. Ze countert daarmee de kritiek van CD&V-voorzitter Sammy Mahdi die zaterdag waarschuwde voor een samenwerking tussen de partijen Vooruit en N-VA.

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi heeft zijn partij naar voor geschoven als beste alternatief voor een samenwerking tussen Vooruit en N-VA in 2024. Volgens Mahdi hebben die twee partijen al een ‘geheim huwelijk’ voltrokken, maar zet die roodgele samenwerking ‘de ziel van Vlaanderen’ op het spel.

N-VA-minister Zuhal Demir is niet gediend met de kritiek van Mahdi. ‘CD&V heeft zelf de ziel van Vlaanderen verkocht in 2019 door zonder Vlaamse meerderheid in een federale regering te stappen, een federale regering met een rampzalig asielbeleid, bloedrode begrotingscijfers en nul socio-economische hervormingen’, aldus Demir in De Zevende Dag.

Demir verwijt de CD&V-voorzitter ‘politieke spelletjes’ te spelen. ‘In de federale Vivaldi-regering slikt Mahdi alles van een door de PS-gedomineerde regering. Maar in de Vlaamse regering, waar de socialisten niet in zitten, verbreekt CD&V elk akkoord’.

Dat CD&V zich nu opwerpt als de partij voor de vergeten Vlaming en het vergeten platteland, bestempelt Demir als ‘plat opportunisme’. Volgens haar zit Mahdi ‘meer in met de Boerenbond dan met landelijk Vlaanderen’.

Demir ontkent ook dat er voor de verkiezingen van 2024 al afspraken zijn gemaakt tussen N-VA en Vooruit. ‘Voor ons zijn de verkiezingen cruciaal, voor Mahdi duidelijk niet. Er is geen enkele as. Wij zitten niet in een regering met Vooruit en niet in een regering met de PS. (...) Laat de democratie in 2024 spreken’.

