Acteur Jonathan Majors gearresteerd voor mishandeling, wurging en intimidatie

De Amerikaanse acteur Jonathan Majors is in New York gearresteerd voor wurging, mishandeling en intimidatie van een 30-jarige vrouw. Het zou gaan om een huiselijke ruzie, waarbij het slachtoffer lichtgewond raakte. Een woordvoerder van Majors ontkent dat de acteur iets fout heeft gedaan. ‘We kijken ernaar uit om zijn naam te zuiveren en dit op te helderen.’

Volgens de politie van New York was de 33-jarige acteur Jonathan Majors betrokken bij een huiselijke ruzie, in een appartement in Chelsea. ‘Het slachtoffer informeerde de politie dat ze was aangevallen’, zei een woordvoerder van de NYPD in een verklaring. ‘Ze liep lichte verwondingen op aan haar hoofd en nek en werd in stabiele toestand overgebracht naar het ziekenhuis.’ De acteur werd gearresteerd, ‘s avonds werd hij opnieuw vrijgelaten.

Majors woordvoerder beweert dat de acteur ‘niets verkeerds heeft gedaan’. ‘We kijken ernaar uit om zijn naam te zuiveren en dit op te helderen’, aldus de woordvoerder aan persbureau AP.

Jonathan Majors brak door als acteur in 2019, met de film The last black man in San Francisco. Daarna speelde hij de hoofdrol in Da 5 bloods, The harder they fall en Devotion. Dit jaar verscheen hij onder meer in de films Creed III en Ant-Man and the Wasp: quantumania.

