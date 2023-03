Betrokken zondag met natte voormiddag

Zondag wordt het betrokken met in de voormiddag vrijwel voortdurend regen. In de namiddag is een donderslag in het zuiden van het land niet uitgesloten, zo meldt het KMI. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 9 à 10 graden in het centrum en in Belgisch Lotharingen. Aan zee wordt de wind krachtig.

Zondagavond verlaat de regen geleidelijk ons land via het zuidoosten en verschijnen er brede opklaringen vanaf het noordwesten. In Hoog-België kan de laatste regen overgaan in (smeltende) sneeuw en kunnen er zich later ook ijsplekken vormen. Vooral tegen de ochtend neemt ook elders de kans op een winterse bui dan alweer toe. De minima liggen tussen -3 en 0 graden ten zuiden van Samber en Maas, tussen 0 en +3 graden op de meeste andere plaatsen en rond 6 graden aan zee.

Maandag wisselen opklaringen af met buien. In de Ardennen vallen er buien van smeltende sneeuw (of sneeuw tijdens de ochtend). Elders verwachten we vooral regenbuien, waarbij ook korrelhagel of smeltende sneeuw mogelijk is. Tijdens de avond verdwijnen de buien naar het oosten. De wind waait matig, aan zee vrij krachtig tot zelfs krachtig.

Dinsdag start koud en vriest het vrijwel overal met kans op lokale ijsplekken. Aanvankelijk schijnt de zon soms maar geleidelijk trekt de hemel dicht. Het blijft echter droog. Tegen de avond kan in het uiterste westen wat lichte regen vallen. ‘s Nachts volgt de rest van het land waarbij de neerslag in de hogere streken een winters karakter kan aannemen.

Woensdag wordt het zwaarbewolkt met soms wat regen bij maxima van 10 graden in de Hoge Venen en 13 à 14 graden in Vlaanderen. De wind waait matig, aan zee soms vrij krachtig.

Donderdag en vrijdag is het wisselend tot zwaarbewolkt met perioden van regen en buien met kans op een onweer. De maxima liggen tussen zo’n 10 graden in Hoog-België en 14 à 15 graden in het centrum. Er waait een strakke zuidwestelijke wind.

Lees ook