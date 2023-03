Vlaamse woonlening zit sterk in de lift

Afgelopen jaar hebben 4.735 Vlamingen een Vlaamse woonlening afgesloten om hun eigen woning te kopen of te renoveren. Zo bericht De Zondag op basis van cijfers van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA).

Vlaanderen voorziet de Vlaamse woonlening voor gezinnen en alleenstaanden met een begrensd inkomen, voornamelijk voor de aankoop van een woning of appartement meestal gecombineerd met (energetische) renovatiewerken.

De woonlening heeft een uiterst lage rentevoet en heeft bovendien ook het voordeel dat de ontlener tot honderd procent van de kostprijs kan lenen, inclusief notaris- en andere aktekosten.

De laatste jaren zit de woonlening sterk in de lift. Het Vlaamse Woningsfonds deelde in 2020 3.464 leningen uit en in 2021 4.353. Vorig jaar piekte het aantal tot 4.735 afgesloten leningen.

‘Die stijging is voornamelijk te wijten aan de toename van de hypothecaire rente op de reguliere markt’, duidt minister Diependaele in De Zondag. In december bedroeg die rente gemiddeld nog 2,91 procent. Bijgevolgd nam de aantrekkelijkheid van de Vlaamse woonlening toe, aldus de minister.

In totaal werd in 2022 voor 969 miljoen euro ontleend. Eerder lag dat bedrag ook lager, bijvoorbeeld 807 miljoen euro in 2021. Het Vlaamse Woningsfonds verwacht dat de stijging zich ook dit jaar zal blijven voortzetten. Het beschikbare budget werd bijgevolg opgetrokken tot 1,34 miljard euro.

Het gemiddelde bedrag dat werd uitgeleend bedroeg 204.000 euro. Vooral tweeoudergezinnen maken gebruik van de regeling.

