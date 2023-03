Warhaus is flink gegroeid sinds hun debuut in 2017. Werd de roderozenromantiek er toen nog in dikke klodders op gesmeerd, dan zijn die klodders vandaag uitgevlakt tot een smooth geheel, waarin de frontman zich kwetsbaarder opstelt dan voorheen.

‘Als er koppels aanwezig zijn die uit elkaar willen gaan; dit is jullie moment!’ Na dit ietwat ongebruikelijke advies van Warhaus-frontman Maarten Devoldere hebben we voor de zekerheid even rondgekeken ...