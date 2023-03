Aanvalslustig Duitsland klopt Peru in oefeninterland

Duitsland, de organisator van het EK in 2024, heeft zaterdagavond in Mainz een vriendschappelijke interland tegen Peru relatief eenvoudig gewonnen: 2-0.

De Duitsers hadden na een erg teleurstellend WK in Qatar nood aan een goede prestatie. Bondstrainer Hansi Flick hoopte dat te bekomen met een aanvallend ingestelde ploeg: Timo Werner en Niclas Füllkrug voorin, Kai Havertz en Florian Wirtz achter hen én hoog opkomende backs in de naam van David Raum en Marius Wolf.

Het bleek (vooral in de eerste helft) een succesrecept: Werner’s snelheid werd benut, net zoals de koelbloedigheid van Füllkrug, die al na 45 minuten een hattrick achter zijn naam had kunnen hebben. De spits van Werder Bremen werkte op voorzet van Havertz en Wolf de 2-0 tegen de touwen. Peru had zichtbaar problemen met de aanvalsgolven van de Duitsers, die vaak over de flanken tot stand kwamen. Als Arthur Theate en Timothy Castagne dinsdag opnieuw links- en rechtsback zijn, zullen ze hun handen vol hebben met hun opkomende tegenspelers. Al zullen ook centrale verdedigers als Jan Vertonghen en Wout Faes op de afspraak moeten zijn.

