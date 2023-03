Yoshi wint ‘The greatest dancer’: ‘Voelde me zo comfortabel op het podium dat ik soms dingen deed die ik niet gerepeteerd had’

Hij werd een podiumbeest genoemd. Iemand die altijd even goed danst, ook al zitten er maar vijf mensen in de zaal. The greatest dancer van Vlaanderen werd terecht gewonnen door Antwerpenaar Yoshadiinho (21), een kerel die zichzelf leerde dansen. Hij droomt van een carrière in het buitenland. ‘Maar ik ga niet zweven na die overwinning. Dit is nog maar een eerste stap in een lange rij’, klinkt het zelfverzekerd.