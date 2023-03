Israëlische minister van Defensie keert zich tegen juridische hervormingen van Netanyahu

Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

De Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant (Likud) heeft zijn regering opgeroepen om de juridische hervormingen tijdelijk stil te leggen. De verdeeldheid over die maatregelen brengt volgens hem de nationale veiligheid ernstig in gevaar.

‘De diepe verdeeldheid sijpelt ook door binnen het leger en de veiligheidsinstituten - dit is een duidelijk en directe bedreiging voor de veiligheid van het land’, zei Gallant in een korte televisietoespraak waarmee hij de eigen coalitie oproept om de geplande justitiehervorming van premier Benjamin Netanyahu op te schorten.

Daartegen wordt al weken massaal geprotesteerd - ook zaterdag kwamen opnieuw 200.000 Israëli op straat - en Galant is volgens de Israëlische media vooral bezorgd over het Israëlische leger. Duizenden hoog­gekwalificeerde reservisten, van piloten en drone-operatoren tot ­cyberexperten, hebben zich achter de protesten tegen de regering geschaard en velen weigeren nog op te dagen voor hun dienst.

Gallant, van Netanyahu’s eigen Likud-partij, had donderdag al een persconferentie aangekondigd, maar werd in extremis op het matje geroepen door Netanyahu die daarna zelf een toespraak hield, waarin hij aankondigde de omstreden wetten ‘volgende week naar de Knesset te brengen’. Daarna gaat het parlement meteen in lentereces.

Gallant kreeg intussen steun van partijgenoten Yuli Edelstein en David Bitan, die eveneens vinden dat hervormingen er enkel mogen komen met brede overeenstemming. Oppositieleider Yair Lapid noemt de toespraak van de minister van Defensie ‘dapper en van cruciaal belang’. Minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir vraagt Netanyahu om Gallant onmiddellijk te ontslaan, omdat die volgens hem toegeeft aan de druk van de oppositie.

